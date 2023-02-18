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Передвижной маммографический комплекс три дня будет работать в Новоалтайске

Передвижной маммографический комплекс три дня будет работать в Новоалтайске

Передвижной маммографический комплекс три дня будет работать в Новоалтайске Пройти обследование можно будет по трём адресам В Новоалтайске с 20 по 22 февраля будет работать передвижной маммографический комплекс, сообщили в Минздраве Алтайского края.

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