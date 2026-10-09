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Курские новости

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Жертвами атаки ВСУ стали двое в соседнем с Курской областью регионе

Жертвами атаки ВСУ стали двое в соседнем с Курской областью регионе

В результате атаки ВСУ в Белгородском округе погибли два человека, ещё четверо получили ранения, среди пострадавших — ребёнок.

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