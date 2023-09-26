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Чжухай (ATP). Хачанов и Нишиока разыграют титул

Сетка турнира здесь. Huafa Properties Zhuhai Championships Чжухай, Китай 20 – 26 сентября 2023 ATP 250 Призовой фонд – 981 785 долларов Открытые корты, хард Финал Карен Хачанов (Россия)  Йошихито Нишиока (Япония) Дата проведения 26 сентября, 14.

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