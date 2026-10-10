Новый хит осени-2026: как устроен вирусный тренд «Пробы на роль»

Осенью 2026 года в соцсетях стали популярны пародии на актёрские пробы: авторы с невозмутимым видом изображают прохожих, персонажей фильмов и даже неодушевлённые предметы.
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