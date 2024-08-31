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Высотный дом в центре Челябинска оказался построен незаконно

Высотный дом в центре Челябинска оказался построен незаконно

Ввод здания в эксплуатацию остановили, когда его уже достроили.Счастливую жизнь новой многоэтажки в самом сердце Челябинска остановили на взлете.

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