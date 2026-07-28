Reyes Cup и Philippines Open Pool Championship возвращаются в Манилу в 2026 году

В Маниле вновь пройдут престижные турниры по бильярду — Reyes Cup 2026 и Philippines Open Pool Championship 2026, сообщает wnt Reyes Cup (фото: WNT)World Nineball Tour в партнерстве с Puyat Sports с радостью подтверждает, что Reyes Cup и Philippines Open Pool Championship вернутся в Манилу в октябре 2026 года.