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Снукерист.ру

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Reyes Cup и Philippines Open Pool Championship возвращаются в Манилу в 2026 году

Reyes Cup и Philippines Open Pool Championship возвращаются в Манилу в 2026 году

В Маниле вновь пройдут престижные турниры по бильярду — Reyes Cup 2026 и Philippines Open Pool Championship 2026, сообщает wnt Reyes Cup (фото: WNT)World Nineball Tour в партнерстве с Puyat Sports с радостью подтверждает, что Reyes Cup и Philippines Open Pool Championship вернутся в Манилу в октябре 2026 года.

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