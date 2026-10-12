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Нижегородская правда

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Доброволец войск БС рассказал о важности вклада каждого в приближение победы

Доброволец войск БС рассказал о важности вклада каждого в приближение победы

Из Нижнего Новгорода на учебный полигон Минобороны России направилась новая команда добровольцев на службу в войска беспилотных систем (БС).

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