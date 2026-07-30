Фотохудожник Эдуард Буба и его путешествие длиною в жизнь

Однажды мастер фотографии Эдуард Буба сказал: «Фотографировать — значит выражать благодарность». Эта фраза невероятно точно характеризует творчество мастера, всегда уважительно и трепетно относившегося к героям своих снимков и даже предметам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии