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Мы соседи по планете

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Фотохудожник Эдуард Буба и его путешествие длиною в жизнь

Фотохудожник Эдуард Буба и его путешествие длиною в жизнь

Однажды мастер фотографии Эдуард Буба сказал: «Фотографировать — значит выражать благодарность». Эта фраза невероятно точно характеризует творчество мастера, всегда уважительно и трепетно относившегося к героям своих снимков и даже предметам.

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