Забайкалью больше не дадут «зеленый свет» на строительные концессии

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев намерен обратиться к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением не предоставлять Забайкальскому краю разрешения на реализацию новых проектов по концессионному строительству объектов образования.
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