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Регионы России

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Lada Iskra войдет в десятку самых продаваемых автомобилей в России в 2026 году

Lada Iskra войдет в десятку самых продаваемых автомобилей в России в 2026 году

Компания АвтоВАЗ объявила, что модель Lada Iskra по итогам 2026 года войдет в десять самых продаваемых автомобилей на российском рынке.

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