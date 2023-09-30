В новой инфекционной больнице собираются подключать отопление

Инфекционная больница в поселке Садовом готовится к подключению к электричеству и теплоснабжению. Больницу посетили врио первого зампреда правительства Новосибирской области Владимир Знатков и врио первого заместителя губернатора Новосибирской области Юрий Петухов.
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