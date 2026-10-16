Хризантема по праву считается главным цветком осени. Когда большинство растений уже увядает, она продолжает украшать сады яркими соцветиями, словно напоминая: даже на пороге зимы природа умеет оставаться прекрасной.
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