Толпой пытаются попасть в Петербург: почему власти Эстонии закрыли популярный погранпункт

Рассказываем, по какой причине власти Эстонии закрыли популярный погранпункт с Россией.Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии принял решение временно приостановить работу контрольного пропускного пункта «Нарва-1» на выезд из Эстонии из-за большой очереди на границе с Россией.