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Царьград

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Удар дрона в Подмосковье: Горит многоэтажка

Удар дрона в Подмосковье: Горит многоэтажка

В Сети сообщают о пожаре, начавшемся в Раменском после падения украинского дрона.В подмосковном Раменском в результате падения сбитого украинского дрона начался пожар.

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