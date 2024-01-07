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Русская весна

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Слуцкий прокомментировал слова Зеленского о передаче активов России Украине

Слуцкий прокомментировал слова Зеленского о передаче активов России Украине

Слова Владимира Зеленского о передаче активов РФ Киеву — это крик отчаяния от осознания того, что поддержка Запада уходит на второй план, заявил РИА Новости глава думского международного комитета и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

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