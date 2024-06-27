❗️ Все пляжи Южного берега Крыма открыты За исключением пляжа санатория «Ай-Петри», по нему примут решение в ближайшие часы.
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❗️ Все пляжи Южного берега Крыма открыты За исключением пляжа санатория «Ай-Петри», по нему примут решение в ближайшие часы.