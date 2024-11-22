Одна из таблеток ЖИЗНИ вечной

- это «Аспирин Кардио».Доказано, что его принятие на протяжении пяти лет в низких дозах от 75 мг до 325 мг в сутки (применяется при различных заболеваниях и состояниях,)Именно поэтому его и назначают при тромбах.
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