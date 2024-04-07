Теннисисты из "бомжей" превратились в "агентов". Тарасова и Губерниев взвыли

Так я их и не защищаю - пытаюсь объяснить, что их спорт к федерации вообще не привязан и выступают они и так не под флагом России на турнирах, а с эмблемами спонсоров - фирм. И собственно, нет выступлений на турнирах - нет денег за рекламу )))

Виктор Кирпичников

Андрей, неужели так трудно понять, что речь не идёт о конкретном спорте (теннис). Пускай спортсмены едут и выступают куда хотят в мирное время. Нет проблем! Но сейчас идет реальная война на нашей территории, и гибнут люди. Эту ситуацию создал запад, который намерен нас уничтожить. Они этого и не скрывают. Речь идёт о тех спортсменах и тренерах, кто ещё находится в состоянии анабиоза и живёт мирными мерками, в надежде авось всё рассосётся и вернётся в прежнее русло. Эти люди своё личное ставят выше интересов Родины. У них одна прямая задача – слава и деньги. И они рвутся в страну врага под нейтральным статусом. Но СМИ запада представят спортсмена как антироссийского героя, который вырвался из путинского ада... Я категорически не сторонник того, что участвовать надо любой ценой, лишь бы о нас помнили, лишь бы русские фамилии гремели на аренах мира. Проблема ещё и в том, что определить россиянина по звучанию фамилии бывает не просто даже в России (Ласицкене, Садулаев, Халили и т.д.). Таким образом, всё равно массовому мировому болельщику останется идентифицировать российского спортсмена по белому флагу Международного олимпийского комитета (МОК). А это – УНИЖЕНИЕ!