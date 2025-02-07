Контрнаступление ВСУ в Курской области пошло не по плану

Кадр видео уничтожения техники ВСУ при отражении атаки в Курской области© Минобороны России 2559 прочтений Вчера ВСУ предприняли попытки контрнаступления в Курской области, российские войска своевременно выявили противника и наносят ему огневое поражение, говорится в сводке Минобороны.
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