Контрнаступление ВСУ в Курской области пошло не по плану

Кадр видео уничтожения техники ВСУ при отражении атаки в Курской области© Минобороны России 2559 прочтений Вчера ВСУ предприняли попытки контрнаступления в Курской области, российские войска своевременно выявили противника и наносят ему огневое поражение, говорится в сводке Минобороны.