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Контрнаступление ВСУ в Курской области пошло не по плану

Контрнаступление ВСУ в Курской области пошло не по плану

Кадр видео уничтожения техники ВСУ при отражении атаки в Курской области© Минобороны России  2559 прочтений Вчера ВСУ предприняли попытки контрнаступления в Курской области, российские войска своевременно выявили противника и наносят ему огневое поражение, говорится в сводке Минобороны.

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