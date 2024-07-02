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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Задоров перешел в «Бостон», Мичков подписал контракт с «Филадельфией»

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) 1 июля открылся рынок свободных агентов. Российский защитник Никита Задоров подписал шестилетнее соглашение с «Бостоном», «Филадельфия» подтвердила переход Матвея Мичкова, защитник Илья Любушкин и вратарь Илья Самсонов сменили «Торонто» на «Даллас» и «Вегас» соответственно.

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