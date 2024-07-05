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Царьград

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Россия начала закупать "знаменитые" белорусские вина

Россия начала закупать "знаменитые" белорусские вина

Русские ритейлеры начали активнее импортировать вина из Белоруссии.Как сообщает газета "КоммерсантЪ", два больших алкогольных дистрибьютора получили право ввозить в Россию вина от Минского завода виноградных вин, имеющих название схожее с известными европейскими марками.

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