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Большая сделка Путина и Трампа: Сможет ли Европа помешать «нагнуть» Украину?

Большая сделка Путина и Трампа: Сможет ли Европа помешать «нагнуть» Украину?

  Москва должна быть внимательна: США и Европа — добрый и злой «полицейские» Запада Говорить об участии Европы в переговорах по Украине преждевременно, так как пока нет понимания формата, заявил Дмитрий Песков.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
В США уже интересуются, НА КАКИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ УСТУПКИ ПОЙДЕТ РОССИЯ? И переговоров еще никаких не было, А УЖЕ УСТУПАЙТЕ!!   США же &quot;великие&quot;, а Россия что? Слабачка по их мнению?
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6 час.
АР
Александр Рязанцев
Истинно!
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4 час.
Eduard
Европа своими странами должна заниматься,а не сувать нос в мире ища недра чужие!
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2 час.
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