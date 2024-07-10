ФСБ пресекла контрабанду комплектующих для военной техники в Челябинской области

Сотрудники ФСБ пресекли канал контрабанды комплектующих для военной техники в Челябинской области. Как сообщили в управлении ФСБ России по Челябинской области, причастного к контрабанде мужчину заключили под стражу, передаёт ТАСС.
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