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ФСБ пресекла контрабанду комплектующих для военной техники в Челябинской области

ФСБ пресекла контрабанду комплектующих для военной техники в Челябинской области

Сотрудники ФСБ пресекли канал контрабанды комплектующих для военной техники в Челябинской области. Как сообщили в управлении ФСБ России по Челябинской области, причастного к контрабанде мужчину заключили под стражу, передаёт ТАСС.

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