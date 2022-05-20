В Бурятии транспортными полицейскими к уголовной ответственности привлечен браконьер, выловивший байкальского омуля на 430 тысяч рублей.

В ходе проведения рейдовых мероприятий сотрудниками Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте на озере Байкал в местности Култушная Кабанского района республики установлен и задержан 48-летний местный житель, который при помощи резиновой лодки и рыболовных сетей общей длиной около 80 метров выловил 59 особей байкальского эндемика.