«Мужской исход»: в Раде раскрыли масштаб проблемы бегства с Украины

КИЕВ, 6 декабря, ФедералПресс. Депутат Верховной рады Украины Анна Скороход раскрыла шокирующие цифры: более миллиона украинских мужчин покинули страну нелегально, став головной болью для только что созданного Министерства единства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии