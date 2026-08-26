Михей Тиховей 2026: история, традиции и приметы народного праздника 27 августа

Рассказываем об истории, приметах и традициях народного праздника Михей Тиховей 27 августа.27 августа православные верующие вспоминают ветхозаветного пророка Михея Морасфитянина — одного из 12 малых пророков.
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