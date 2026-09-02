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ЦИК РФ определит общие результаты выборов в Госдуму не позднее 5 октября

ЦИК РФ определит общие результаты выборов в Госдуму не позднее 5 октября

Все 10 политических партий, принимающие участие в выборах в Госдуму, опубликовали свои предвыборные программы в срок, досрочное голосование уже началось в 36 регионах.

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