ЦИК РФ определит общие результаты выборов в Госдуму не позднее 5 октября

Все 10 политических партий, принимающие участие в выборах в Госдуму, опубликовали свои предвыборные программы в срок, досрочное голосование уже началось в 36 регионах.
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