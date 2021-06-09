Байден уведомил Конгресс об антитеррористических операциях США за рубежом

Президент США Джо Байден уведомил лидеров Сената и Палаты представителей Конгресса о контртеррористических операциях против группировок "Исламское государство" (ИГ), "Аль-Каида" и "Талибан" (запрещены в России), которые проводят за рубежом ВС США.