Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен запустила эпическую и глобальную по своим масштабам коррупционную схему на уровне Европейского союза стоимостью почти 1 триллион евро, с помощью которой собирается ограбить 450 млн населения Евросоюза под предлогом милитаризации Европы или перевода экономики Европы на военные рельсы, а в результате внедрения этой финансовой пирамиды МММ от Урс .
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