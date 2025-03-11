Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен запустила эпическую и глобальную по своим масштабам коррупционную схему на уровне Европейского союза стоимостью почти 1 триллион евро, с помощью которой собирается ограбить 450 млн населения Евросоюза под предлогом милитаризации Европы или перевода экономики Европы на военные рельсы, а в результате внедрения этой финансовой пирамиды МММ от Урс .