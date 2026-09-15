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Нижегородская правда

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Нижегородские соцучреждения начали досрочно отапливать по заявкам

Нижегородские соцучреждения начали досрочно отапливать по заявкам

В нижегородские соцучреждения начали досрочно давать тепло по заявкам их руководителей. Об этом сообщается в администрации города со ссылкой на АО «ОКО».

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