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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Том Тибодо не знает, сыграет ли О Джи Ануноби в 7-м матче с «Индианой»

Форвард «Никс» выбыл из строя после второго матча серии с «Пэйсерс» из-за мышечной травмы. У главного тренера «Нью-Йорка» спросили, сможет ли Ануноби вернуться в решающем седьмом матче противостояния, который состоится в воскресенье.

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