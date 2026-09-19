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Царьград

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41 смерть на мототранспорте в Петербурге и Ленобласти за 9 месяцев

41 смерть на мототранспорте в Петербурге и Ленобласти за 9 месяцев

Сорок одна жизнь оборвалась в дорожно-транспортных происшествиях с мототранспортом в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за неполные девять месяцев 2026 года.

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