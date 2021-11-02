Глава Ростуризма потребовала проверить отели Египта после отравления россиян в Хургаде

Массовое отравление россиян произошло в одном из отелей в Хургаде. В связи с этим глава Ростуризма Зарина Догузова обратилась к министру туризма и древностей Египта Халеду аль-Анани с просьбой начать санитарную проверку курортных заведений страны.
Массовое отравление россиян произошло в одном из отелей в Хургаде. В связи с этим глава Ростуризма Зарина Догузова обратилась к министру туризма и древностей Египта Халеду аль-Анани с просьбой начать санитарную проверку курортных заведений страны.
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