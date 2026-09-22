Винни-Пух и все-все-все подали в суд на бизнесвумен из Новосибирска

В июне 2025 года юристы нашли на популярном маркетплейсе товары с Винни-Пухом, волком и псом. Их продавала предпринимательница, зарегистрированная в Новосибирском районе.
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