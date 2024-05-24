Таких аппетитов ЖКХ в истории еще не было: пенсионеру в Сочи «с потолка» насчитали 36 тысяч рублей пени

В итоге все обошлось - необоснованно начисленная задолженность была списана. - Установлено, по лицевому счёту квартиры, где проживает пенсионер, имеется задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, в том числе пени.
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