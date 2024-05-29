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Новосибирцы и чиновники получили сроки за хищения десятков миллиардов по нацпроектам

Новосибирцы и чиновники получили сроки за хищения десятков миллиардов по нацпроектам

За период с 2022 года по настоящее время рассмотрено 15 таких уголовных дел, 26 лиц признаны виновными, из них 15 осуждены за мошенничество при получении средств материнского капитала, 5 – за хищения денежных средств в крупном и особо крупном размере, 2 – за взятки, 4 лица превысили свои должностные полномочия.

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