Новосибирцы и чиновники получили сроки за хищения десятков миллиардов по нацпроектам

За период с 2022 года по настоящее время рассмотрено 15 таких уголовных дел, 26 лиц признаны виновными, из них 15 осуждены за мошенничество при получении средств материнского капитала, 5 – за хищения денежных средств в крупном и особо крупном размере, 2 – за взятки, 4 лица превысили свои должностные полномочия.