РИА: российские войска перешли к активным действиям в Запорожской области

Российские войска перешли к активным действиям в Запорожской области, они освободили село Степовое и вклинились в оборону Вооруженных сил Украины западнее Орехова, украинские войска оказались под угрозой окружения в Пятихатках и Лобковом.
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