Гусев: В Воронежской области силы ПВО ликвидировали украинский БПЛА

Руководитель Воронежской области Александр Гусев поделился сведениями о том, что находившимся на дежурстве расчётам ПВО Вооружённых сил Российской Федерации удалось выявить в воздушном пространстве региона запущенный боевиками ВС киевского режима БПЛА.
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