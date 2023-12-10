Симон и Клод, Тандревольд и Лагрейд, Кебингер и Долль, Давидова и Крчмарж выступят в «Рождественской гонке»

В шоу-гонке выступят: Жюлия Симон и Фабьен Клод (Франция) София Шнайдер и Роман Реес (Германия) Ханна Кебингер и Бенедикт Долль (Германия) Ингрид Ланмарк Тандревольд и Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) Лиза Тереза Хаузер и Феликс Ляйтнер (Австрия) Маркета Давидова и Михал Крчмарж (Чехия) Эми Басерга и Себастьян Штальдер (Швейцария) Полона Клеменчич и Яков Фак (Словения) Юлия Джима и Дмитрий Пидручный (Украина) Лотте Лие и Флоран Клод (Бельгия) «Рождественская гонка» пройдет 28 декабря в немецком Гельзенкирхене.