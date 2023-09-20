«Флорида» пригласила Бретта Ричи на просмотр

30-летний нападающий присоединится к команде в тренировочном лагере. В прошлом сезоне Ричи поиграл за «Калгари» и «Аризону», набрав 13 (8+5) очков в 50 играх регулярного чемпионата НХЛ.
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