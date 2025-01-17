13 историй про близких людей, чьим поступкам никаких оправданий не придумаешь

Говорят, что старый друг лучше новых двух, но, к сожалению, бывают в жизни и исключения. То некогда хорошие друзья за спиной что-нибудь вычудят, то неожиданные претензии предъявят, то со странными просьбами придут.
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