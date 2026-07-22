Видео с финала ЧМ-2026 с BTS побило рекорд просмотров в соцсетях

Видео со стримером IShowSpeed и южнокорейской группой BTS, записанное во время финала чемпионата мира по футболу 2026 года, установило новый мировой рекорд по просмотрам в социальных сетях за первые 24 часа.
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