РЭО: вопросы реализации упаковки с добавлением вторсырья обсудили на выездном совещании на КПО «Нева»

Заседание Совета по развитию экономики замкнутого цикла и экологии Торгово-промышленной палаты Российской Федерации на тему «Продукты экономики замкнутого цикла: проблемы и перспективы реализации» под председательством Андрея Лугового состоялось 31 октября на КПО «Нева».