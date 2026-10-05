Снег завалил Челябинскую область — всего за сутки здесь выпало почти 40% месячной нормы осадков. На большей части региона сформировался снежный покров толщиной до 20 см Донецкая группа новостей.
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