Прохожие объединились и задержали подозреваемого после ограбления

В городе Нова-Игуасу в Бразилии мужчина в мотоциклетном шлеме попытался ограбить магазин. На записи с камер видно, как он подошёл к кассе и потребовал деньги, после чего между ним и сотрудницей началась борьба.
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