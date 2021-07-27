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Синоптик Вильфанд предупредил о грядущем опасном ливне в Сочи третий раз за сезон

Синоптик Вильфанд предупредил о грядущем опасном ливне в Сочи третий раз за сезон

На район большого Сочи надвигаются затяжные дожди с кратковременными ливневыми осадками. Этой информацией поделился научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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