Осталось 294... подумал Кличко

Кличко опубликовал обломки беспилотника, сбитого в Киеве при помощи объекта инфраструктуры.Ранее украинские источники сообщали, что наблюдался двузначный бортовой номер БПЛА "Герань", позже, что номера уже трёхзначные, начинающиеся на тройку.