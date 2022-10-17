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Осталось 294... подумал Кличко

Осталось 294... подумал Кличко

Кличко опубликовал обломки беспилотника, сбитого в Киеве при помощи объекта инфраструктуры.Ранее украинские источники сообщали, что наблюдался двузначный бортовой номер БПЛА "Герань", позже, что номера уже трёхзначные, начинающиеся на тройку.

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