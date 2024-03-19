Помощи Украине из США не ожидается — у Вашингтона есть более срочные дела

Во вторник, 19 марта, Палата представителей возвращается в Вашингтон, испытывая повышенную потребность в увеличении военной помощи Украине, но не имея официальных сроков и чёткой стратегии для её принятия, пишет The Hill.
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