Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Алымов
    Пора эту суку обрить наголо и вывалять в перьях .Еврейка Латынина ...
  • Andrei
    Нарушителей границы надо сразу стрелять, а не выяснять почему перешёл в неположенном месте.Белорусские погра...
  • Максим
    Русские заваливают США патронами, а США заваливает Россию свеженапечатанными долларами? И кто дебил?Где патроны, Билли?

«5 нападений России на Украину»: Киевский десант направлен в регионы, чтобы рассказать миру «страшную тайну»

«5 нападений России на Украину»: Киевский десант направлен в регионы, чтобы рассказать миру «страшную тайну»

В Винницкую, Днепропетровскую, Запорожскую, Николаевскую, Полтавскую, Харьковскую, Херсонскую, Хмельницкую и подконтрольные Киеву части «Донецкой» и «Луганской» областей отправляется целый десант из представителей украинского «музея Голодомора».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх