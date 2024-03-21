ЦИК официально признал победу Владимира Путина на выборах президента

Официальные итоги выборов президена РФ подвели в Центральной избирательной комиссии в четверг. В ходе совещания глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что победу одержал Владимир Путин, который участвует в кампании в качестве самовыдвиженца.
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